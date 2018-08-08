В сенате США предложили "скоординировать" все санкции против России

Американские сенаторы разработали новый законопроект о санкциях против России, сообщает "Коммерсант". По данным издания, документ предлагает объединение всех антироссийских санкций, вводимых различными актами, в единый механизм.
Для этого предлагается также создать специальный "координационный офис", который будет курировать как "политические", так и "экономические" санкции, а также координировать их введение и поддержание с Евросоюзом. Кроме того, законопроект содержит требование запрета на операции в США и замораживание активов российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями.
Законопроект о новых санкциях против России подготовил республиканец Линдси Грэм и трое его коллег. Значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От него требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России — от CAATSA до "акта Магнитского", создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством—спонсором терроризма".
Документ содержит и целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. В основном все это выглядит как внутриполитический американский проект, в котором Россия для его авторов более или менее второстепенна в сравнении с президентом США, который слишком мягок к России. "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен в Сенат в прошлую среду.
Из текста документа следует, что сенаторы, представляющие и Республиканскую, и Демократическую партии, считают президента Трампа малопредсказуемым политиком. Немало внимания в тексте уделено и вопросам кибербезопасности — ключевой теме, которая остается в центре внимания в США на протяжении всего времени президентского правления Трампа. Ранее стало известно, что президенту США предложили ужесточить меры против российских хакеров.
Комментарии
Санкции на пользу!
Американцы продолжают потихоньку закручивать гайки.
И самое смешное, что у России на это нет ни малейшей возможности адекватно ответить. Разве что тоже закрутить гайки для своего народонаселения. Как говорят в России бей своих, чтобы чужие боялись
При Путине пиндосии грозна Россия стала.Зашухерились тамошние сенаторы.
-гость- 14:37
да вы мой хороший, какие правильные слова говорите!
Россию погубят не санкции а собственные Депутаты которые единогласно прут против воли народа. Но Боженька все видит и страну снова спасет солдат, крестьянин и рабочий.