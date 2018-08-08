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Алтайский край, начиная с четверга, 9 августа, вступит в кратковременный период по-настоящему жаркой погоды, когда температура воздуха достигнет +34 градусов.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре, уже завтра температуры воздуха в крае, как ожидается, составят +26...+31 градус. В пятницу, 10 августа, станет еще жарче — вплоть до +34 градусов.
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В субботу в регионе также ожидаются высокие температуры воздуха — до +33 градусов, но с приходом дождей температурный фон в крае начнет меняться, и уже местами будет +21...+26 градусов.
В воскресенье, согласно прогнозу, 30-градусный температурный рубеж в регионе уже не будет достигнут.
Комментарии
во воскресенье уже +20 и дожди, потому что это воскресенье, а не рабочий день... "по закону подлости"