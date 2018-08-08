Российские нефтяники попросят у Путина дополнительно 3 трлн рублей

Несмотря на то, что закон о налоговом маневре принят в окончательном чтении, крупнейшие нефтяные компании намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос о дальнейшем повышении акциза.
По данным "Ведомостей", совещание пройдет не раньше 27 августа, когда российский президент приедет в Кемерово, где будет проходить заседание комиссии по ТЭК. По словам источников издания в нефтяной отрасли, на совещании будут обсуждать акциз на нефтепродукты после декабря 2018 года — планируется ли его повышать и на сколько, а также будет ли вводиться обратный акциз на нефть.
Кроме того, нефтяники намерены поднять вопрос о логистическом коэффициенте, который зависит от удаленности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от экспортных рынков. По итогам переговоров лидеры нефтяного рынка намерены добиться изменений в налоговом маневре, которые позволят им получить дополнительно 3 трлн рублей. При этом "Ведомостям" не удалось получить официального подтверждения от представителей нефтяных компаний или от федеральных чиновников.
Главной задачей маневра нефтяники видят снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля, однако это может привести к падению рентабельности НПЗ. В этой связи законом предусмотрен обратный акциз — возвращение части акцизных сборов НПЗ, производящим бензин и дизельное топливо класса "Евро-5", которые поставляют их на внутренний рынок. При этом для расчета возвратного акциза предлагается использовать логистический коэффициент от 1,05 до 1,5, чтобы более удаленные от внешних рынков заводы получали больше денег.
В формуле обратного акциза заложен и другой коэффициент — демпфирующий, который необходим, чтобы с 2019 года компенсировать до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты. Согласно этому коэффициенту, НПЗ должны получать от государства долю от разницы между ценой бензина (56 тысяч рублей) или дизтоплива (50 тысяч рублей) на внешнем и на внутреннем рынках. При низких ценах на нефть этот коэффициент становится фискальным инструментом, который компенсирует государству потери от падения цен, что также входит в противоречие с бизнес-интересами нефтяных компаний. Так, если цена барреля Urals опустится до $40, их поступления в бюджет до 2024 года могут составить более 2 трлн рублей.
Комментарии
а можно и мне 3 ляма.. ну пажааалустааа
Я олигарх - дайте мне 5 трлн Вова пжлст!
4 миллиона рублей в день зарплаты мало.
все правильно, у людей надо пенсию забрать, Сечину передать
если просят, то надо дать, не обеднеем
"вопрос о логистическом коэффициенте, который зависит от удаленности (НПЗ) от экспортных рынков"
Всё на продажу! А что страна? - на пошла она эта страна?!
всё.... от этой опг ждать нормальной жизни нечего...
А чего учителя не попросят тоже 3 триллиона, а то и 5?! Не так воспитаны?...
пенсионерам нельзя попросить?