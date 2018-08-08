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Участок улицы Антона Петрова в Барнауле перекроют на месяц

, ИА "Амител"
Движение будет закрыто в границах улиц Геодезическая и Просторная

Фото: yandex.ru/maps

Участок улицы Антона Петрова перекроют на месяц в Барнауле в районе поселка Солнечная Поляна.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, проезд будет закрыт в границах улиц Геодезическая и Просторная с 09:00 10 августа до 20:00 10 сентября.

"Перекрытие проезжей части требуется в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги на улице Антона Петрова в границах улиц Геодезическая и Просторная", — уточняют в мэрии.

Участников дорожного движения призывают заранее выбирать пути объезда.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.08.2018 15:28
Kimi

А как домой ездить тем, кто там живет?

0  0
8.08.2018 15:34
гость

Хорошая новость про ремонт дороги.

0  0
8.08.2018 15:39
- гость -

Посмотри на карту:справа там масса параллельных дорог.
Хотя,сказать по правде,почти все на одном конце перекрыты баррикадами стараниями тамошних жильцов.

0  0
8.08.2018 15:42
Дорожник


8.08.2018 15:28
Kimi

Нет, ну мы конечно можем и не делать. Но будут ли жильцы данного района вам благодарны после ваших "переживаний"?

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