Фото: yandex.ru/maps
Участок улицы Антона Петрова перекроют на месяц в Барнауле в районе поселка Солнечная Поляна.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, проезд будет закрыт в границах улиц Геодезическая и Просторная с 09:00 10 августа до 20:00 10 сентября.
"Перекрытие проезжей части требуется в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги на улице Антона Петрова в границах улиц Геодезическая и Просторная", — уточняют в мэрии.
Участников дорожного движения призывают заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
А как домой ездить тем, кто там живет?
Хорошая новость про ремонт дороги.
Посмотри на карту:справа там масса параллельных дорог.
Хотя,сказать по правде,почти все на одном конце перекрыты баррикадами стараниями тамошних жильцов.
8.08.2018 15:28
Kimi
Нет, ну мы конечно можем и не делать. Но будут ли жильцы данного района вам благодарны после ваших "переживаний"?