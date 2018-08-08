Фото: сообщество "Шпиль"
О необходимости снести строящуюся автомойку на улице Ползунова, 52 в историческом центре Барнаула заявили в Алтайохранкультуре. По информации ведомства, строительство на Демидовской площади запрещено законом об охране объектов культурного наследия.
Ведомство требует от комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула отозвать разрешение на возведение объекта и снести то, что уже построено. В Алтайохранкультуре отметили, что строительство на Демидовской площади недопустимо. Это запрещено законом об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации и нормами Градостроительного кодекса.
Как ранее сообщал Amic.ru, рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы.
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