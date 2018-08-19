Фото из сети интернет

Всемирный день фотографии отмечается 19 августа. Дата праздника связана с тем, что в этот день в 1839 году общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагеротипа, прототипа фотографии. Первые фотографии делались очень долго и ёмко из-за длинной выдержки, позволяющей запечатлеть изображение,и те снимки больше походили на рисунок. Сейчас, спустя 180 лет, мы уже можем рассматривать в деталях фотографии других планет.

А какие были самые первые фотографии в истории, смотрите в нашей фотоподборке.