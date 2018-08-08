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Чуйский тракт вновь оценили как одну из самых красивых дорог для путешествий — в топ-5 наиболее выдающихся автомаршрутов России эту трассу включил сервис Tvil.ru.
Наиболее удачным временем для поездки по Чуйскому тракту называется период с июня по сентябрь. Напомним, что эта дорога пересекает всю Республику Алтай до границы с Монголией и позволяет в полной мере насладиться горными пейзажами.
Также в топ-5 самых красивых дорог России вошли такие трассы, как: Уфа — Белорецк — Абзаково; Олонец — Сортавала; Черкесск — Домбай; Лидога — Ванино.
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Напомним, что ранее Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии National Geographic.
Кроме того, издание The Calvert Journal включило эту дорогу в пятерку красивейших трасс на пространстве стран бывшего "Восточного блока".
Комментарии
и опасной
насладиться? возможно пассажирам
водитель вообще ни на секунду не может поднять глаза.. повороты.. изгибы сто тыщь знаков на каждом кв. сантиметре
не люблю рулить по горному