На сайте объявлений продается автомобиль за 581 149 312 рублей. Кабриолет выпуска 1935 года выставили на продажу в Москве.
В характеристиках сказано, что пробег у авто 20 тыс. км, двигатель 5.2 л / 125 л.с. Механика, привод задний, леворукая. Продавец также пишет, что машина не требует ремонта, а владельцев у автомобиля было "три или более".
К слову, в Барнауле выставили на продажу торговый центр "Норд-Вест" за полмиллиарда рублей. На сайте Avito.ru сказано, что площадь реализуемого за 500 млн рублей здания, расположенного на проспекте Ленина, составляет 6500 квадратных метров.
Кроме того, в данный момент в краевой столице ищут покупателя торгового центра "Пассаж". За него собственник хочет получить 400 миллионов рублей.
Комментарии
Ну и что? Дорогу в обход Туапсе длиной 120 км за 1.2 трлн рублей будут строить. 1 млн за метр?