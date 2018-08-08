Фото: domofond.ru
Горнолыжный комплекс продают на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" за 22 миллиона рублей, сообщается на сайте domofond.ru.
В объявлении отмечается, что общая площадь коммерческой недвижимости составляет 43 тысячи квадратных метров.
В комплекс входят: буксировочная канатная дорога протяженностью 898,43 метра, трактор для прокладывания горнолыжных трасс, снегоход "Тайга", пульт управления канатной дорогой.
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Кроме того, продается павильон ГЛК, в котором находятся кафе, пункт проката снаряжения и инвентаря. Также предлагается купить коттеджи для проживания и общую инфраструктуру комплекса, включая комплексную трансформаторную подстанцию и водозаборную скважину.
Комментарии
Если бы на этой горнолыжке наладить искуственное оснеживание, цены бы ей не было! На мой взгляд самые интересные трассы и для лыжников и для бордеров. Очень быстрый подъемник. А главное не очень далеко и виды на горы шикарные. Жалко будет, если совсем бросят комплекс.