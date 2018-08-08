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Бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, являющийся официальным представителем Ливийской национальной армии, уверен, что для разрешения ливийского кризиса необходимо личное вмешательство президента РФ Владимира Путина, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на "РИА Новости".
"Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина, удалении зарубежных игроков с ливийской арены", — подчеркнул представитель ЛНА.
Под зарубежными игроками он имеет в виду такие страны, как Италия, Турция и Катар.
Ахмед аль-Мисмари также отметил, что российская дипломатия может помочь в разрешении кризиса на территории Ливии.
Напомним, что после свержения Муаммара Каддафи Ливия уже более шести лет переживает хаос.
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