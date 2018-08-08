Государственная дума рассматривает законопроект о "налоговом патенте", который смогут купить владельцы личных подсобных хозяйств. Такая система станет оптимальным решением фермеров, которые опасаются регистрировать ИП из-за бюрократических препон. Об этом заявила член комитета Госдумы по аграрной политике Светлана Максимова.
"Патент станет возможностью легализоваться тем, кто ведет предпринимательскую деятельность и заинтересован в развитии своего бизнеса, но из-за бюрократических сложностей предпочитает не регистрировать ИП, а оставаться в "серой" зоне, вне правового поля. Как мне говорят избиратели на приемах, для них регистрация ИП – не всегда выход, потому что многие живут в отдаленных территориях, и количество бумаг, долгое оформление, а также предстоящие налоговые проверки становятся причиной оставить все, "как есть", — цитирует Максимову пресс-служба партии "Единая Россия".
Она уверена, что переход на патентную систему разрешит эту ситуацию и позволит аграриям получить федеральный грант для фермеров, начинающих фермеров, для семейных ферм, получить льготный кредит, погектарную поддержку.
Депутат подчеркнула, что переход на патентную систему налогообложения не станет обязанностью.
"В законопроекте прописан принцип добровольности. Это важно понять тем, кто впадает в заблуждение при трактовке законопроекта и думает, что поголовно все владельцы ЛПХ будут обязаны покупать патенты. Совсем нет. Им дается право, я подчеркиваю, право в случае, если они видят для себя такую необходимость, по желанию купить патент", — отметила парламентарий.
Польза от нововведений будет и для фермеров, и для региональных бюджетов.
Комментарии
Как отъем денег у фермеров поможет им развиваться???
бред! бюрократия ни когда в России не тормозило бизнес!
просто когда зарегистрируешься нужно будет отстёгивать "государству", а по последним бесстыдным фактам о действиях Российских властей отстёгивать нужно для Олигархов! или как их там олигофренов...
Так для фермеров или владельцев ЛПХ?! Лукавая трактовочка...
От слова "единый" я скоро начну блевать.