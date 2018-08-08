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Журналист Михаил Лещинский, известный своими репортажами из Афганистана во время советского присутствия в этой стране, скончался на 74-м году жизни.
"Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Борисович Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политический обозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане", — сообщает пресс-служба Союза журналистов России.
В Союзе добавляют, что репортажи Лещинского всегда были эмоциональными, не оставляли равнодушными никого и создавали "эффект присутствия" зрителя на месте событий.
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