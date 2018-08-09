Жители Алтайского края могут выиграть автомобиль, смартфон, планшет, игровую консоль, телевизор и другие призы. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сфотографироваться на фоне плаката "#Мойголос22" на избирательном участке в день выборов губернатора, 9 сентября 2018 года.
Организатором конкурса является краевой телеканал "Катунь24". Канал проводил подобный фотоконкурс на президентских выборах 18 марта 2018 года. Тогда было разыграно 228 призов.
"Конкурс "#Мойголос22" пройдет на всей территории Алтайского края — участвовать могут абсолютно все жители региона старше 18 лет. Для этого необходимо выполнить простые условия — в день голосования, 9 сентября, сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК, и выложить фото в социальных сетях. Фото с хештегами #мойголос22 и #наименованием города или района (будет указан на плакате) нужно успеть разместить в Сети до 11 сентября", — сообщили организаторы.
Призов будет более 200: три автомобиля, смартфоны, планшеты, игровые консоли, телевизоры, ноутбуки и так далее. Автомобили получат победители номинации "Лучшее семейное фото". Всего в конкурсе семь номинаций.
Оценка фотографий будет вестись не только на краевом уровне — "свой" победитель будет в каждом городе и районе. Побеждают фото, набравшие наибольшее количество лайков. Накрутку голосов делать не стоит, её будут отслеживать технические специалисты.
Конкурс проводится в трех социальных сетях: Instagram (@moygolos22), "ВКонтакте" (vk.com/moygolos22) и "Одноклассники" (ok.ru/moygolos22).
Комментарии
О, опять этот конкурс. Крутяк, в том году я голосовать ещё не мог, а друзья выигрывали крутые призы. Надо в этом году поучаствовать.
Очень хороший конкурс, собираюсь учавствовать
Хм, а за машину можно и поучаствовать)
На халяву и хлорка творог
сирамно на выборы томенки ни пайду
первые 4 комента от одного неразумного троля
9.08.2018 08:45
- гость -
от двоих
кто спонсор этих "подарков"?
Коммунистическая троль-ловля показала ?))
Не тролли, это, а боты. Вы хоть в жаргонизмах разберитесь.
Члены "типа новые" - лекала старые))))
Вы хоть в жаргонизмах разберитесь. не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти