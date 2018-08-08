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Французскому актеру Сами Насери сделали операцию в НИИ имени Гельмгольца, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора медицинского учреждения, главного специалиста-офтальмолога Минздрава РФ Владимира Нероева. По его словам, французский актер чувствует себя хорошо, несмотря на сложную операцию.
Сейчас актер находится под наблюдением врачей. Нероев добавил, что Насери еще предстоит пройти период реабилитации глаза. Отметим, что драка с участием актера произошла в ночь на 5 августа. По словам Насери, он вместе с братом Ларби отдыхал в баре "Войс" на Тверской улице. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который ударил актера по лицу.
После произошедшего актер сам обратился за медицинской помощью. Произошедшее вызвало общественный резонанс. Насери известен, прежде всего, по франшизе "Такси" Люка Бессона.
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