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"Левада-центр" зафиксировал ухудшение экономических ожиданий россиян, сообщает "Коммерсант".
Так, по результатам проведенного опроса, 30% россиян считают, что ближайший год будет неудачным для экономики России.
Доля опрошенных, прогнозирующих ухудшение экономической ситуации в стране, по сравнению с маем этого года возросла на 9%.
Впрочем, 30% участников опроса позитивно оценили экономические перспективы страны.
31% респондентов предпочитают воздерживаться от покупок. 25% опрошенных граждан опасаются ухудшения материального положения своей семьи, 20% надеются на улучшение.
В "Левада-центре" в качестве причин ухудшения экономических ожиданий россиян называют готовящуюся пенсионную реформу и повышение налогов.
Данный опрос проводился 19-25 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Комментарии
Когда налоги повышаются, глупо чего-то ждать)
30%+1
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