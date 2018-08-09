В эфире радио "Эхо Москвы Барнаул" (69.11 УКВ) предприниматель Елена Коновалова – владелица интернет-магазина, который работает уже восемь лет на территории России, рассказала о проблемах, которые существуют в этой сфере предпринимательской деятельности.

Ведущий: Перед программой изучила данные о том, как оцениваются у нас интернет-продажи в России. Эксперты утверждают: объем внутрироссийских онлайн-продаж составил около 950 млрд руб. Порядка половины россиян хотя бы раз что-то в интернете заказывали и покупали. И эти цифры, естественно, растут с каждым годом. Это так?

Елена Коновалова: Вполне возможно. Конечно, продажи восемь лет назад – это не то, что сейчас. Плюс в последние несколько лет в интернет пошли крупные компании. Если раньше это были какие-то небольшие предприятия, начинающие предприниматели, то сейчас продавать в интернет пришли уже крупные ритейлеры, федералы. И, соответственно, они себя там более активно продвигают. И клиенты, зная их, идут в интернет.

Вед.: Зная их офлайн?

Е.К.: Да. Плюс уровень доверия к интернет-покупкам стал выше. Если раньше можно было услышать: "Я вас не знаю — кто вы, каков ваш товар, где можно посмотреть, потрогать", то сейчас к интернет-покупкам относятся уже спокойнее. В нашем интернет-магазине обороты нормальные, и благодаря тому, что приходят федералы, приходит конкуренция, и она с каждым годом все жестче. Так что стараемся идти в ногу, быть лучше.

Что такое интернет-магазин? Для него самое главное – это выдачи в поисковых системах. То есть это SEO-продвижение: когда вы заходите, забиваете какой-то запрос в интернете, и у вас идет бесплатная выдача от поисковика. Это первое. И второе – это когда вы подаете какую-то контекстную рекламу и тут уже платите. И, соответственно, в выдаче идете уже именно в рекламной. Так вот, SEO, прежде всего, любит региональные сайты. И если сайт действительно хороший, он регулярно наполняется, пользуется популярностью и спросом в регионе, в своем регионе будет хорошо цитироваться и к нему будут приходить. И тогда траты на разного рода рекламу меньше. Федералам в этом вопросе чуть сложнее. Они берут объемом.

Вед.: Насколько я знаю, есть проблемы более серьезные сейчас в отрасли. В частности, бизнес перешел на онлайн-кассы с 1 июля...

Е.К.: Да, любимый наш закон, 54-й.

Вед.: Как это затронуло вашу сферу бизнеса? Какие здесь есть подводные камни?

Е.К.: С одной стороны, вроде все понятно. Клиент в офлайне пришел в магазин, он видит продавца, наличные средства через кассу, и, соответственно, отбивается кассовый чек. Или он рассчитывается банковской картой — вот он терминал, у продавца есть эквайринг с банком, банк через терминал эти деньги принял и т.д. Все понятно. Что в интернете происходит? Первый вариант – это с банковской картой. Точно так же заключается договор либо с банком (эквайринг), либо с платежной системой и через платежную систему уже денежки принимаются именно по банковской карте. И момент расчета клиента тоже понятен – вот он рассчитался, он ввел данные карты, соответствующий код. И этот момент, его расчета, его можно понять, поймать, и выбить чек тоже можно. То есть на электронную почту отправить. Но когда покупатель рассчитывается напрямую через свой интернет-банк, на расчетный счет магазина, например, тут непонятно абсолютно. Смысл вот этого чека, насколько он актуален. Потому что так или иначе интернет-магазин отчитывается перед налоговой по своим расчетным счетам. Проверить приход денег на расчетный счет – ну легче легкого.

Вед.: Причем, получается, он вынужден дважды отчитаться об этом платеже...

Е.К.: Именно так. Причем тут не угадаешь, когда клиент оплатит и каким образом он это сделает. Интернет-магазин выписывает квитанцию, в которой указаны номер заказа, сумма и реквизиты, соответственно, интернет-магазина. Дальше клиент может пойти двумя путями.

Первое. Он рассчитается через свой интернет-банк. То есть понятно – он зашел в личный кабинет своего интернет-банка, он, как собственник этого личного кабинета, со своего расчетного счета перевел на расчетный счет интернет-магазина. Получается, безнал на безнал. И тут вот отбивать кассовый чек – какой смысл?

Второй вариант, когда он сам пришел в банк и через оператора оплатил. То есть он отдал наличные деньги оператору банка, банк, соответственно, ему отпечатал чек, что он эти деньги принял. И уже банк от имени данного клиента с его паспортными данными (сейчас без паспорта не примут деньги), соответственно, перечисляет денежные средства на расчетный счет интернет-магазина. Опять это, по сути, безналичный расчет на безналичный перевод.

Вед.: Получается, по действующему законодательству вы должны…

Е.К.: Все равно должны отбивать чек. И при этом, так как это банковский перевод, он может прийти как на следующие сутки, так и через двое суток, имеет право прийти и через трое суток. По 54-ФЗ, если мне память не изменяет, то на следующий день после перевода. То есть клиент, например, сделал в понедельник перевод, обращается в магазин, и во вторник ему магазин должен этот чек выписать.

Вед.: Хотя деньги еще никто не увидел.

Е.К.: Да. Там, конечно, есть свои нюансы. Можно все это обходить. Но это должно быть прозрачно, это должно быть понятно. И в данном случае вот даже налоговые органы не до конца понимают, как здесь быть, и на запросы интернет-магазинов они отвечают просто выдержками из закона, в котором этот вопрос не озвучен.

Вед.: Ну а что касается каких-то законодательных изменений, то как вы считаете, нужны ли какие-то акты, какие-то нововведения, касающиеся именно вашей отрасли?

Е.К.: Наверное, пока не знаю, не готова ответить. Скорее нет, чем да. Например, по поводу 54-го закона, конечно, хотелось бы разъяснений, а все остальное…дороги сделайте.

Вед.: Как это относится к интернет-магазинам?

Е.К.: Вопрос доставки и логистики. Да, это очень больной вопрос. На самом деле, это вопрос, конечно, не только интернет-магазинов. И все же для интернет-магазина это особенный вопрос. Например, находится интернет-магазин в Москве. У нас там есть таможня, которая принимает грузы со всего мира, и, соответственно, логистика из Москвы налажена во все наши города. Но если интернет-магазин находится, как в нашем случае, в Барнауле, мы географически находимся почти в самом центре страны. Вроде бы нам ли жаловаться — у нас все замечательно: мы можем левой рукой податься в центр федеральный, правой рукой податься, соответственно, в Дальневосточный округ. Но нет. Чтобы отправить груз, например, в Сахалин, куда в основном летают самолеты, груз отправляется либо через Новосибирск (это в лучшем случае), либо через Москву, и летит он на Сахалин. То есть не из Барнаула напрямую, а именно через другие города, в обход. Это влияет на срок — клиент ждет дольше. Это серьезно влияет на стоимость логистики. Плюсом, конечно же, наши дороги шикарные. То есть никогда не угадаешь, что ты клиенту привезешь. Вроде бы отправил, все хорошо, вроде бы упаковал. Но приходит то, что приходит.

Вед.: В вашем случае речь идет о спортивном оборудовании, тренажерах, да?

Е.К.: Да. И все бывает. Это дорога. К этому нужно относиться спокойно. Просто с клиентом нужно, конечно же, работать, объяснять. И самому клиенту нужно понимать, что заказывает через интернет, ситуации разные возникают и не по нашей вине зачастую, все можно решить.

Вед.: Как правильно принимать от транспортной компании груз, который заказали в интернет-магазине?

Е. К.: Прежде всего, вам нужно осмотреть внешне, если есть какие-то дефекты именно внешней упаковки. Если они есть и вы явно видите, что что-то с грузом не так, сразу, не подписывая документы о приеме груза, подписывайте соответствующий двусторонний акт с транспортной компанией. И тогда уже как бы начинается разбирательство. Если это вина транспортной компании, то здесь уже с их стороны будет вопрос решаться. Если это вина отправителя - он сдал такой груз, неправильно упаковал, привез и сдал изначально в помятой упаковке, то тут уже вопрос решается с отправителем. Не стесняйтесь обращаться сразу к транспортной и разбираться с этим вопросом. Есть некоторые транспортные компании, в том числе, кстати, и у нас в городе, когда у них офис находится от склада на определенном расстоянии. То есть вы сначала идете в офис, выписываете там документы. Внимание! Подписываете документы на получение груза.

Вед.: А что там может быть?

Е.К.: А там может быть сюрприз. Если вы сомневаетесь в транспортной компании, в отправителе, вы делаете это первый раз, идите в офис и говорите: "Прежде чем подписать все документы, я бы хотел осмотреть груз". Тогда, если вас все устраивает, возвращаетесь обратно в офис, все подписываете, получаете.

Вед.: Известно много историй: люди заказывали через интернет какие-то товары, но, допустим, вместо смартфона в посылке оказывался кирпич, стакан, все что угодно. Как можно себя подстраховать в такой ситуации?

Е.К.: Смотрите прежде всего на сайт отправителя - на сайт интернет-магазина. Во-первых, по законодательству на сайте собственник обязан в разделе "О компании" разместить реквизиты и другие данные компании. Это первое. Ищите описание самой компании. Общайтесь внимательно с оператором, задавайте вопросы по поводу доставки, сертификации товара, другие нюансы. Прежде чем отправить к вам груз, он должен быть таким же официальным, как и в обычной офлайновой точке. Интернет-магазин должен давать вам все соответствующие документы. Если он работает официально, то никогда неприятной ситуации не будет.

Вед.: Возвращаясь к теме логистики... Получается, что наши региональные интернет-магазины получают товар, скорее всего, через Москву, доставляют в Барнаул и потом из Барнаула опять через Москву поставляют по городам и весям, да? Как возможно иначе организовать этот процесс?

Е.К.: Это только развивать нашу страну в плане логистики, в плане дорог. Ну не все настолько грустно, конечно. То есть логистика с крупными городами, которая уже давно налажена, например, близлежащие Новосибирск, Кемерово, Екатеринбург. Центральная часть страны – с ними проще. Сложнее с северными регионами, с Дальневосточным округом, куда автодороги, по большому счету, нет.

Вед.: А можете какой-то пример интересный привести? Может быть, вы в какую-то отдаленную деревню доставляли груз с приключениями?

Е.К.: Вот прямо первое, что пришло на ум. Но этот вопрос был решен, причем неожиданно. По сути, с подсказки клиента. Не сказала бы, что он, наверное, очень сложный, наверняка бывали и сложнее. Но тем не менее вот у нас в Алтайском крае есть поселок городского типа Благовещенка, а рядом с этим поселком есть Степное Озеро.

Вед.: Достаточно известное село...

Е.К.: Достаточно известное, но при этом ни одна транспортная компания сборные грузы туда не возит, именно в Степное Озеро. То есть до Благовещенки – пожалуйста, до Благовещенки еще можно как-то договориться, а Степное Озеро, которое рядом, – все, уже сложнее. Но все-таки нашлась курьерская служба, которая доставила.

Вед.: Елена, наверное, многие сейчас думают о том, чтобы открыть свой интернет-магазин. Можете короткий совет дать на тему того, с чего начать и как подойти?

- С бизнес-планов, которые вы будете учитывать. Например, вы создаете сайт и несете расходы не только на создание сайта, но и на его продвижение. Первый год поисковики новые домены не очень замечают. То есть, чем старше сайт, чем больше на него заходят людей, чем больше они времени проводят на этом сайте (а это поведенческий фактор), тем этот сайт лучше для поисковиков цитируется, и именно в поисковой выдаче бесплатно сайт начинает продвигаться. В свой бизнес-план вы будете вкладывать все расходы на рекламу. Реклама будет различного рода. Сейчас очень популярны социальные сети, контекстная реклама. Вот там, на самом деле, очень много вариантов рекламы, и нужно будет понимать, что на это тоже надо расходовать средства.

Что касается больших магазинов, затраты будут на работников. Не нанимать одного администратора, который будет многорукий и многоногий – отвечать и за прием заказов, и за логистику, и за какие-то дизайнерские моменты, там баннеры и так далее, за наполнение товарных позиций. Это все разные люди, у них даже разное мышление. Они по-разному воспринимают свою работу. И это как офлайн, по сути, как торговая точка, которую обеспечивают разные люди.

Беседовала Ася Хлыновская.