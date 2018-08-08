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Владимир Жириновский выступил с предложением передавать государству спорное имущество при разводе.
Такая инициатива у лидера ЛДПР, как сообщается в его телеграм-канале, возникла на фоне бракоразводного процесса юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
"Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе, нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства", — говорится в сообщении.
Жириновский уверен, что такой подход "остудит пыл" супругов, пытающихся нажиться на разводе.
В развитии этой же темы выдвигается еще одна инициатива: "Всех лиц старше 70 лет нужно вообще освободить от гражданско-правовой ответственности".
Комментарии
Может лучше сразу : за развод - расстрел! Конфискация.
гениально