Фото: сообщество "Шпиль"
Рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания, которая расположится в исторической части города. Это не понравилось многим барнаульским общественникам. В Алтайохранкультуре и вовсе призвали снести автомойку.
Как сообщил Amic.ru представитель сети автомоек самообслуживания Formula22 Евгений, он удивлен такой негативной реакцией, которая возникла из-за автомойки. По его словам, объект на Демидовской площади не является самостроем, а будет "вписан" в архитектурный облик исторической части города. Сеть Formula22 первой открыла в Барнауле автомойку самообслуживания в 2014 году. Сейчас у нее несколько объектов в Барнауле, Бийске, Новоалтайске.
Владельцы автомойки самообслуживания потратили несколько лет на то, чтобы соблюсти все юридические требования и открыть ее в центре Барнаула. По документам участок предназначен именно для автомойки: раньше на этом месте, которое принадлежит "Марии-Ра", располагалась именно она.
"Хочу сразу сказать, что у нас автомойка будет аккуратно вписываться в архитектуру этой части города. Площадь – около 160 квадратных метров, это никак не повлияет на внешний вид Демидовской площади. Тем более что строение будет не капитальное, а временное. Мы лишь выровняли территорию парковки песком, положили бетонные плиты и возводим разборный металлический каркас. При необходимости это можно быстро демонтировать всего за три дня", — отметил Евгений.
По его словам, они долгое время получали пожелания от своих клиентов о необходимости открытия автомойки в центральной части Барнаула. Искали несколько вариантов, но с мэрией сумели согласовать только участок рядом с "Марией-Ра" на улице Ползунова. При разработке проекта консультировались с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Объект разработан не по типовому проекту, а по индивидуальному.
По словам Евгения, город должен развиваться и в центре Барнаула должна быть автомойка. Он отметил, что из дискуссий по поводу объекта на разных площадках видно, что многие рады появлению автомойки около транспортной развязки. Тех, кто рад этому, больше, чем противников. Об этом можно судить, например, по комментариям в социальных сетях, где защищают владельцев коммерческого объекта.
Достроить автомойку обещают уже в сентябре. Сейчас с администрацией города согласовываются последние формальности.
Комментарии
мойке быть!