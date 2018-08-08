Фото: rocketmotors.ru
Полиция в Бийске изъяла угнанный автомобиль раньше, чем владелец машины обнаружил ее пропажу.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, глубокой ночью дежурный экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль под управлением 22-летнего горожанина, у которого не оказалось никаких документов, удостоверяющих право управления машиной.
Парень не смог объяснить, чье это авто, поэтому его доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Машину же поместили на спецстоянку.
"Через несколько часов в дежурную часть полиции обратился житель частного сектора Восточной части города Бийска, обнаруживший, что со двора его дома ночью пропал недавно купленный автомобиль. Пострадавший был приятно удивлён, когда узнал, что автомобиль уже найден, а злоумышленник задержан", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
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