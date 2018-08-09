Компания МТС заявила на выход рынка аутсорсинга и намерении заместить IT-службы корпоративных клиентов. Планы далекоидущие — за ближайшие три года оператор рассчитывает занять 10% российского рынка в этом сегменте.
Системная интеграция, сервисная поддержка и управление внутренними ИТ-сервисами – все это компания планирует предложить своим клиентам, которые смогут арендовать мощности у МТС, перенести свои мощности в облака или передать на сопровождение инфраструктуру. Оператор надеется таким образом стать для корпоративных клиентов "единым окном" в сфере IT.
Три года назад МТС приобрела у материнской АФК "Система" системного интегратора "Энвижн груп" — это обошлось компании в $264 млн. Отмечается, что ранее эта компания специализировалась на работе с операторами связи, теперь же услуги будут предлагаться любым бизнес-клиентам. Таким образом новый участник IT-рынка надеется к 2022 году занять 10% от всего рынка. Кстати, в 2017 году аналитики оценивали российский рынок ИТ-услуг в $5,16 млрд.
В настоящее время другие операторы связи – к примеру, "Билайн", "Ростелеком", "Мегафон" — уже предоставляют похожие услуги, "Мегафон" тоже развивается в этом направлении. Потому, по мнению аналитиков, новый игрок рынка, компания МТС, должен предложить клиентам по-настоящему интересные условия. IT-сервисы приобретают все большую значимость, но одновременно их ждет усиление конкуренции с внутренними IT-департаментами и собственными IT-компаниями крупных заказчиков, пишут аналитики IDC.
По наблюдениям IDC, наибольшей популярностью среди всех IT-услуг пользуются хостинг и администрирование софта, поскольку все больше приложений заказчики потребляют по облачной модели. А в будущем, прогнозируют аналитики IDC, проникновение мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта создаст спрос на услуги в области безопасности и заказной разработки софта.