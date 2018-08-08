ЦИК РФ одобрил три заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте — от кандидата в мэры столицы Ильи Свиридова, двух физических лиц и КПРФ. Формулировки соответствуют требованиям закона, постановила комиссия.
Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?"
Как пишет РБК, инициативная группа под руководством Свиридова хочет вынести на референдум вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"
Кроме того, ЦИК одобрил заявку, которую подали в Мособлизбирком два физических лица — Семенова и Широбокова. Предложенный вопрос звучит так: "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" Все три предложенные формулировки соответствуют требованиям ст. 6 закона "О референдуме", постановила комиссия.
Изначально заявку на проведение референдума в Мосгоризбирком в июле подали коммунисты, однако ЦИК забраковал предложенную ими формулировку вопроса, сославшись на некорректность. Тогда КПРФ после совещания с руководством комиссии внесла повторный вопрос в другой версии.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что цель других инициативных групп заключалась в том, чтобы "заспойлерить" заявку коммунистов. "Это спойлерская работа", — подчеркнул он, напомнив, что об инициативе Свиридова провести референдум по пенсиям стало известно после первой попытки КПРФ подать соответствующую заявку в ЦИК. Законопроект о пенсионной реформе правительство внесло 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034-му. Проект прошел первое чтение в Госдуме.
Комментарии
Население должно поддержать ЕР и вождя - если референдум все же состоится...
Референдум маловероятен, т.к. его не успеют провести до второго чтения в думе и утверждения сената. Властям референдум не нужен. Потому и три разные формулировки утвердили, т.к. одно из требований для проведения общероссийского референдума - собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума. Причём регистрация в одном регионе двух инициативных групп с одинаковым по смыслу вопросом не допускается.
Полагаю, что три формулировки зарегистрируют одновременно, разделив примерно равномерно между регионами и вуаля! Ни одна из трёх групп, каждая со своей формулировкой, не наберёт требуемых 42х регионов! И референдум не состоится. В общем, очередной развод населения и манипулирование.