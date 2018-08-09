Сотни пар в Барнауле и Бийске решили зарегистрировать свой брак в красивые даты с восьмерками. Речь идет о двух днях — 8 и 18 августа 2018 года. Всех желающих распишут торжественно, сообщили в министерстве юстиции Алтайского края.
Несмотря на то что дата 8.08.2018 выпала на среду, в барнаульских ЗАГСах до вечера регистрировали браки. В этот день в краевой столице пожениться решили в общей сложности 53 пары. Традиционно больше всего в краевом Дворце бракосочетания (22 пары), еще 10 пар зарегистрировались в городе Бийске.
Основной наплыв молодоженов ожидается 18 августа. В Барнауле уже подали заявление 106 пар, что является рекордным показателем с начала 2018 года. Церемонии регистрации будут длиться с утра до полуночи.
На данный момент в Бийский ЗАГС на регистрацию брака 18 августа заявления подали уже более 40 пар, последняя из которых собирается соединить свои судьбы узами брака за полчаса до полуночи.
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