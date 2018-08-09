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Солнечную погоду и температуру выше +30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 9 августа.
"Без осадков, в утренние часы местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +26...+31 градус. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров.
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В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +26...+28 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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