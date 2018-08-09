Фитнес-гаджеты сегодня уже перестали вызывать удивление и недоумение. Их удобство и пользу оценили многие любители здорового образа жизни. Они помогают заботиться о здоровье, следят за весом и водным питанием и даже за интенсивностью и правильностью выполнения тренировок. Рассказываем о самых популярных современных фитнес-гаджетах, которые помогают держать тело в тонусе.
1. Фитнес-трекер
Фото: Trashbox.ru
Это многофункциональное устройство не только контролирует физическую активность, но еще и позволяет рационально распределять нагрузки во время тренировок.
Фитнес-трекер работает с помощью специального приложения, установленного на смартфон. Связь со смартфоном обеспечивается через Bluetooth.
Трекеры считывают частоту сердечного ритма, фиксируют количество пройденных шагов, время, расстояние и скорость. Также устройство способно вести мониторинг сна, рассчитывая фазы глубокого и быстрого сна, присылает уведомления о звонках и СМС, показывает точное время.
2. Умная одежда
Фото: Yahoo.com
Специально для любителей спорта разработана одежда со встроенными сенсорами и датчиками, которые отслеживают активность во время тренировки, измеряют пульс и частоту дыхания. Такой спортивный костюм способен определить скорость движения и считать шаги, может даже вести подсчет калорий. Информация транслируется на ПК или телефон через специальное приложение.
3. Подводный трекер
Фото: top5-top10.ru
Этот трекер крепится на очки пловца. Датчик контролирует расход энергии, следит за пульсом и перемещением пловца. Продвинутые модели могут даже транслировать музыку напрямую в ухо плывущего.
4. Умный коврик для йоги
Фото: Seznam.name
Мечтаете о личном инструкторе, который будет с вами в любое удобное для вас время? Ваша мечта сбудется, если вы приобретете специальный умный коврик для йоги. Устройство оснащено специальными датчиками, которые помогают регулировать правильность выполнения упражнений и держать равновесие. Информацию коврик передает на планшет или смартфон. В самых продвинутых версиях в устройство встроен динамик и имеется голосовое оповещение. В этом случае коврик подсказывает спортсмену, как правильно нужно делать упражнения. Некоторые коврики оснащены специальной подсветкой, которая создает подходящее настроение во время тренировки.
5. Умные очки
Фото:/top5-top10.ru
Это устройство практически из мира фантастики — очки дополненной реальности. Солнцезащитные очки оснащены дисплеем и сенсорной панелью сбоку. Более дорогие модели управляются с помощью голосовых команд. Устройство показывает пройденную дистанцию и скорость движения, умеет строить нужный маршрут. Отслеживает пульс, количество сожженных калорий и даже предупреждает о приближающихся сзади автомобилях. Кроме того, с его помощью, просто проведя рукой по дисплею, можно ответить на звонок или прочитать СМС-уведомление.
6. Умные кроссовки
Фото: www.goodhabit.ru
Отличный подарок для тех, кто не представляет себя без бега. В спортивные кроссовки встроен сенсорный чип, который передаёт на смартфон или ПК данные о том, сколько человек пробежал, какова его средняя скорость, пульс, сколько калорий сожжено.
7. Наушники-повязка
Фото: Wowvaza.ru
Тренировки под музыку проходят гораздо эффективнее. Но вызывают раздражение постоянно выпадающие наушники. Решением проблемы стали наушники-повязка. Кроме того, что этот гаджет позволяет спокойно слушать музыку, повязка также защищает от ветра и впитывает пот.
8. Умные весы
Или, как их еще называют, весы-анализаторы и фитнес-весы. Они не просто показывают ваш вес, они рассчитывают количество жира и воды, подсчитывают мышечную и костную массу, анализируют процесс обмена веществ и составляют рекомендации.
9. Умная скакалка
Фото:beyondwords
Умный коврик изобрели, умные кроссовки тоже. Почему бы и скакалке не "поумнеть". Теперь этот умный гаджет может вести дневник ваших тренировок, считать потраченные калории и количество прыжков. Некоторые модели позволяют в режиме реального времени даже устраивать онлайн-соревнования. Конечно же, девайс работает через смартфон.
10. Тренажерный стол
Фото: Interierno.ru
Совсем нет свободного времени? Специально для вас придуман тренажерный стол. То есть рабочий стол, совмещенный с беговой дорожкой. Теперь тренироваться можно, не отрываясь от работы, а на экран на рабочем столе выводится информация об испытываемой вами нагрузке. Пожалуй, такой стол — большая мечта для очень многих.
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