Фото: avito.ru
Усадьбу на берегу реки продают в Бийске за 22 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru. Дом находится на участке площадью 40 соток.
"На территории расположены трехэтажный дом и двухэтажная баня с бассейном и каминным залом. Дом для круглогодичного проживания. На первом этаже гостиная с кухней-студией, санузел, душевая, гардеробная, гостевая комната, кладовка, комната перед гаражом, гараж, на втором этаже — три спальни, туалет, душевая, открытая веранда, на третьем этаже — большая комната", — отмечает автор объявления.
Участок озеленен, посажены деревья, имеется огород, газоны, клумбы. Коттедж огорожен по всему периметру кирпичным забором. Во дворе парковка на 4 машино-места, есть вольер для собаки.
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