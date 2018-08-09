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Мэрия Барнаула требует привлечь застройщика и снести автомойку в центре

, ИА "Амител"
В администрации города сообщили, что разрешение на строительство объекта не выдавалось

Фото: сообщество "Шпиль"

Администрация города Барнаула направила в адрес собственника и арендатора земельного участка по адресу Ползунова, 52 уведомление о приостановлении строительных работ. Там собирались возвести автомойку самообслуживания. При этом собственники объекта утверждают, что у них есть все документы, которые разрешают возводить на этом месте автомойку, она была там и раньше. 

В администрации краевой столицы сообщили, что разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. По данному факту проведена проверка, осуществлен осмотр строительной площадки.

"Материалы проверки направлены в Госинспекцию Алтайского края для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика к административной ответственности и в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края для принятия мер в рамках возложения полномочий", — сообщили в мэрии.

Как ранее сообщал Amic.ru, рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".


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Комментарии

9.08.2018 07:30
- гость -

она была там и раньше

Может тогда нам и ларьки все на место вернуть где они раньше были?

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9.08.2018 07:51
- гость -

Мойка не капитальный объект!
Администрация лопухнулась
Пусть восторжествует Закон и будет автомойка самообслуживания!

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9.08.2018 08:25
Бабуля

Типа кто то такой дерзкий строит просто так..Аха..

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9.08.2018 08:39
Айбилив Айкенфлаев

эта Формула22 ссылалась, что у них есть бумаги от мэрии.
мэрия заявляет, что не давала разрешения.

давайте выясним кто из них врёт и покараем того)

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9.08.2018 08:54
- гость -

Один чиновник разрешил, другой запрещает? Я не особый эстет, но думается что автомойки и шиномонтажки не те объекты, которые должны украшать фасадные части на красной линии. Они должны быть доступны в любом районе города, в том числе и в центре, но не мешало бы их чуток спрятать на задворки.

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9.08.2018 09:05
- гость -

Заодно и другие мойки этой сети проверить надо.

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