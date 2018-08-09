Фото: сообщество "Шпиль"
Администрация города Барнаула направила в адрес собственника и арендатора земельного участка по адресу Ползунова, 52 уведомление о приостановлении строительных работ. Там собирались возвести автомойку самообслуживания. При этом собственники объекта утверждают, что у них есть все документы, которые разрешают возводить на этом месте автомойку, она была там и раньше.
В администрации краевой столицы сообщили, что разрешение на строительство объекта капитального строительства по этому адресу не выдавалось. По данному факту проведена проверка, осуществлен осмотр строительной площадки.
"Материалы проверки направлены в Госинспекцию Алтайского края для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика к административной ответственности и в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края для принятия мер в рамках возложения полномочий", — сообщили в мэрии.
Как ранее сообщал Amic.ru, рядом с магазином торговой сети "Мария-Ра" по адресу Ползунова, 52, на перекрестке с проспектом Красноармейским начали возводить коммерческий объект. Речь идет об автомойке самообслуживания. При этом рядом нет никаких информационных щитов и разрешений на строительство. Возводят объект рядом с Демидовской площадью, которую называют уголком Санкт-Петербурга, и сереброплавильным заводом. Объект вызвал недовольство жителей краевой столицы. Территория принадлежит компании "Мария-Ра".
Комментарии
она была там и раньше
Может тогда нам и ларьки все на место вернуть где они раньше были?
Мойка не капитальный объект!
Администрация лопухнулась
Пусть восторжествует Закон и будет автомойка самообслуживания!
Типа кто то такой дерзкий строит просто так..Аха..
эта Формула22 ссылалась, что у них есть бумаги от мэрии.
мэрия заявляет, что не давала разрешения.
давайте выясним кто из них врёт и покараем того)
Один чиновник разрешил, другой запрещает? Я не особый эстет, но думается что автомойки и шиномонтажки не те объекты, которые должны украшать фасадные части на красной линии. Они должны быть доступны в любом районе города, в том числе и в центре, но не мешало бы их чуток спрятать на задворки.
Заодно и другие мойки этой сети проверить надо.