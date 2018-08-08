Следователь из Томска отказался возбуждать уголовное дело за мемы ВК

Следственный комитет по Томской области отказался заводить на археолога Александра Ильина уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды из-за сохраненных картинок в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщил центр правозащиты "Открытой России" со ссылкой на своего адвоката Андрея Миллера, ознакомившегося с отказом в возбуждении дела.
В отношении подзащитного господина Миллера проводилась доследственная проверка. По сведениям центра правозащиты "Открытой России", 3 августа Александра Ильина вызвали на допрос, куда тот пришел с адвокатом. На допросе следователь пояснил, что уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ может быть заведено из-за сохраненных в соцсети картинок и написанных еще в 2013 году комментариев, которые якобы оскорбляли социальную группу "верующие", указали правозащитники.
На одной из картинок была надпись "светское государство" и патриарх Кирилл, которому дают пинок, на другой — патриарх распахивал рясу, а под ней виднелся большой крест. "Следователь пытался выяснить обстоятельства, при которых картинки появились в альбоме Ильина, а также спрашивал его об умысле",— говорится в сообщении центра. Тем не менее через три дня адвокат Андрей Миллер ознакомился с отказом в возбуждении дела.
За последние две недели стало известно о пяти громких случаях предъявления пользователям соцсетей обвинений в Сибири за преступления и правонарушения экстремистской направленности. Уголовные дела заведены в отношении жителей Барнаула Марии Мотузной, Даниила Маркина и Андрея Шашерина. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 148 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ из-за публикаций картинок в соцсети, оскорбляющих чувства верующих. Экс-депутат Заринска Антон Ангел и житель Красноярского края Андрей Безбородов являются фигурантами уголовных дел о возбуждении ненависти или вражды.
Комментарии
Молодец! Это нашим клоунам лишь бы чем-то заняться.
Явно следователя подкупили.Необходимо его тщательно проверить.