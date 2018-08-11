Фото из сети интернет

Вельш-корги- собаки пастушьих пород, зародившиеся в Уэльсе в Х веке. Эти милые собаки отлично следят на скотом, а невысокий рост позволяет пробегать под, например, коровами, тем самым подгоняя их. Всех корги разделяют на два вида: вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган, которые имеют некоторые различия во внешнем виде и характере.

О появлении собак-карликов есть одна замечательная легенда. Корги преподнесли в дар людям уэльские феи и эльфы, использовавшие их в качестве ездовых животных. В доказательство этого, у собак можно обнаружить следы от уздечки на морде и спине в виде рисунка на шерсти.

Реальные же первые изображения похожих на корги собак появились у кельтских племен Британии, бриттов, еще за 1,5 тысячи лет до новой эры. Скорее всего они были завезены кельтами при освоении территории Британских островов в конце бронзового века.

Особую популярность собакам принесла безмерная любовь к породе королевы Елизаветы II. Корги из-за этого стали символом королевской семьи.