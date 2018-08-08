Руководители ведущих ИТ-компаний, ректоры алтайских вузов, представители Минэкономразвития, Минсельхоза и Минобрнауки региона, Алтайкомсвязи и врио главы региона Виктор Томенко обсудили развитие ИТ-отрасли. Встреча состоялась в среду, 8 августа.
"Сегодня информационные технологии пронизывают всю нашу жизнь. Любые действия, привычные каждому человеку, предприятию или хозяйству, так или иначе вовлечены в использование результатов работы в космосе, беспроводных средств связи, цифровых способов создания информации, ее хранения, переработки и передачи. Поэтому сегодня мы ищем возможности повышать эффективность нашей работы в том или ином направлении, достижения целей в том или ином направлении, используя по максимуму все достижения, которые на сегодняшний день существуют в мире в сфере информационных технологий", — подчеркнул Виктор Томенко.
Для развития цифровой экономики нужны профессиональные кадры. ИТ-специалисты востребованы во многих отраслях: производство, сельское хозяйство, переработка, туризм.
Сегодня в Алтайском крае таких специалистов готовят в АлтГУ, АлтГТУ и АлтГПУ. Кстати, эти направления одни из самых высококонкурентных. Выпускники алтайских вузов успешно участвуют в конкурсах и занимают вакантные места в ведущих корпорациях мира: Google, "Яндекс", Mail, "Лаборатория Касперского". По словам ректора политеха, вузы проводят совместное обучение с ведущими ИТ-компаниями и фирмами.
"Надеемся, что будут поддержаны и начнут получать свое развитие стратегические IT-проекты вузов Алтайского края, которые важны для региона. Это цифровые и интеллектуальные решения для развития сельского хозяйства, это медицина и диагностика состояния здоровья, это связанная с жилищно-коммунальным хозяйством программа "Умный город". Именно такие проекты могут эффективно реализоваться и получать отдачу от внедрения", — сказал ректор Алтайского государственного университета Сергей Землюков.
Также участники встречи обсудили внесение мероприятий по развитию цифровой экономики в Стратегию социально-экономического развития Алтайского края, создание проектного офиса по координации направлений цифровой экономики в регионе.
По словам Виктора Томенко, в Алтайском крае предстоит провести очень большую работу по развитию инфраструктуры в сфере ИТ-технологий и связи.
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