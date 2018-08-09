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Ураган, обрушившийся молниеносно и без предупреждения на Барнаул 23 июня, вошел в летопись города: были повалены сотни деревьев, перевернуты автомобили, разрушены теплицы и порваны провода. На восстановление электроэнергии в некоторых городских поселках потребовалось несколько дней. Жителям дома по адресу г. Барнаул, ул. Гоголя, 60 не повезло еще сильнее: ураган снес крышу с их пятиэтажки, построенной больше 30 лет назад. По словам горожан, куски крыши унесло на несколько десятков метров от дома, а сам дом от ветра "буквально качался из стороны в сторону". Ливень, который начался после урагана, усугубил ситуацию: хозяева квартир на пятом этаже были вынуждены вычерпывать воду ведрами из своих жилищ. До сих пор работники подрядной организации находят рядом со зданием куски труб, кровли и прочего мусора.
Не было бы счастья...
Впрочем, как говорят сами жильцы дома, произошедшее несчастье помогло случиться счастью — после урагана у их дома появится новая крыша. Изначально ремонт кровли здания был запланирован только на 2026 год. Однако после стихийного бедствия дом отремонтируют вне очереди.
Специалисты подчеркивают, что внеочередное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, предусмотрено региональным законодательством. Главное, чтобы было соблюдено единственное условие: жильцы должны формировать средства в фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.
Основанием для включения дома на улице Гоголя во внеочередной список стал введенный в Барнауле после 23 июня режим ЧС, а также решение специальной комиссии. Уже на следующий день после урагана специальная комиссия зафиксировала последствия стихии, и вскоре дом получил разрешение на ремонт кровли.
"Никому бы не пожелал побывать на нашем месте. Несколько квартир пострадали. Мы оперативно собрание провели, составили протокол. В экстренном порядке привезли весь строительный материал. Была составлена смета, теперь идет уже процесс восстановления крыши. Программа рассчитана на 30 лет, и мы будем вкладываться в участие в ней", — рассказал журналистам представитель собственников дома, директор МУП УК "Центральная" Барнаула Владимир Кучев.
Работы финансируются из Фонда капитального ремонта за счет средств, обеспечивающих финансовую устойчивость регоператора. За несколько лет жители дома по адресу Гоголя, 60 уже собрали в фонд около 600 тысяч рублей. Оставшиеся 2,5 миллиона будут вносить уже в последующие годы. Собираемость фонда в доме — около 99%.
Новая крыша за 1,5 месяца
К ремонту кровли рабочие приступили 2 августа. Согласно контракту завершить работы необходимо в течение 45 дней.
По словам ведущего инженера по подготовке производства Фонда капитального ремонта Юрия Шалыгина, на доме серьезно пострадала стропильная система, а именно система крепления стропил к зданию.
"Сработала сумма факторов, из-за которых пострадала крыша. Это и непогода, и достаточно почтенный возраст дома", — отметил Шалыгин.
По его словам, в Алтайском крае есть еще один такой же "проблемный дом" и везде уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.
Шалыгин подчеркнул, что пострадавший дом восстанавливается в пределах нанесенного ущерба и работы финансируются за счет средств, которые предусмотрены у регоператора в Алтайском крае. Это около 10% от общей суммы фонда, которые можно тратить на восстановление объектов после чрезвычайных ситуаций.
В Фонде уверяют, что такие незапланированные траты никак не скажутся на сроках ремонта других домов, которые стояли в очереди по программе капремонта. Полностью работы обещают закончить до наступления холодов и дождливой погоды. В случае осадков недоделанную крышу обещают закрывать специальными листами, чтобы не пострадало имущество жильцов квартир верхних этажей.
Директор подрядной организации ООО "РСО Плюс" Сергей Гостевских рассказал, что уже определен график и состав людей, которые будут работать на восстановлении крыши. "Уже закуплены материалы. Уверен, что все закончим в срок в сентябре", — пообещал подрядчик.
Сейчас жители дома на ул. Гоголя, 60 с большой надеждой ждут новенькую кровлю. Тем более что ремонт здесь за 30 лет не производился ни разу. И если бы не страшный ветер 23 июня, ждать ремонта пришлось бы еще 8 лет.
Справка: всего в 2018 году в рамках реализации краевой программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Алтайского края будут отремонтированы 382 дома. К этому плану добавились еще два, которые будут отремонтированы во внеочередном порядке.
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