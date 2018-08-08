Авиакомпания "Победа" вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Регистрация на рейсы лоукостера в зарубежных аэропортах станет платной с конца октября. Об этом говорится в сообщении компании.
"Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо", — говорится в документе.
При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета, уточняется в сообщении.
Изменения вступят в силу 28 октября.
Комментарии
В российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета
А я и на вылет из российских аэропортос регистрируюсь онлайн.
Победой не пользуюсь.
S7 тоже берет за регистрацию на международных рейсах (имхо)