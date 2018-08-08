В барнаульском зоопарке" Лесная сказка" 8 августа родился уже 33-й по счету детеныш с начала года. На свет появился пятнистый олень.
Как рассказывают сотрудники зоопарка, "олененок пока еще не привык к людям, но ведет себя спокойно". Пятнистые олени живут в зоопарке уже довольно давно, с 2010 года. Они являются одними из самых плодовитых обитателей уголка. Как правило, каждый год в мае-июне в их семействе рождаются малыши.
Добавим, видео с новым обитателем зоопарка уже опубликовано в соцсетях.
Напомним, в этом году в "Лесной сказке" настоящий беби-бум. Потомство уже принесли волки, песцы, носухи, соболи, косули, вислобрюхие свиньи, тигры и яки.
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