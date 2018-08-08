Омский "Авангард" временно переедет в Москву из-за проблем с ареной

Руководство хоккейного клуба "Авангард" приняло решение о временном переезде команды из Омска в Москву. Информация появилась на офсайте "ястребов".
"Ситуация с обеими аренами в Омске на данный момент не позволяет нашей команде начать сезон на домашнем льду. Клубу пришлось искать варианты переезда. Осмотрели арены, в том числе в Красноярске, Мытищах и Балашихе, и пришли к выводу, что именно Балашиха станет для "Авангарда" оптимальным вариантом", — говорит председатель совета директоров хоккейного клуба Александр Крылов.
Он отметил, что "Арена Балашиха" — действующий стадион, а "Платинум арена Красноярск", построенная для проведения зимней Универсиады в 2019 году, только сдана в эксплуатацию: "Там, по сути, все процессы нужно запускать с нуля".
В мае 2018 года экспертиза технического состояния здания спортивно-концертного комплекса имени Блинова в Омске выявила дефекты в некоторых несущих конструкциях покрытия здания, связанные с коррозией металлических элементов из-за протекания крыши.
Покрытие крыши было признано аварийным. На "Арене-Омск" при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем дворца клуб "столкнулся с непредвиденными трудностями" из-за проблем с состоянием здания.
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