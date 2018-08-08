Врачи, учителя и некоторые другие категории работников бюджетной сферы Иркутской области с 2019 года будут получать ежегодную единовременную выплату — так называемую 13-ю зарплату, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
"В 2019 году — 10 тысяч рублей, в 2020 году — 20 тысяч рублей и далее в таком же объеме каждый год. Сейчас идет проработка механизма выплат, конкретное решение будет принято до конца августа", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.
Ежегодные единовременные выплаты бюджетникам предусматривает пятилетний план развития региона, разработка которого в настоящее время ведется.
"Предполагается, что он будет действовать с 2019 года. Первой его задачей губернатор считает рост зарплат бюджетников", — сказано в пресс-релизе.
"Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири", — цитирует пресс-служба Левченко.
Комментарии