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Toyota отозвала в России 20,7 тыс. машин из-за подушек безопасности

, ИА "Амител"
Речь идет об автомобилях, проданных с марта 2010-го по май 2015 года

Фото: toyota-blog.ru

Японский автомобильный концерн Toyota отозвал более 20 тысяч  машин четырех разных моделей из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве отметили, что концерн решил добровольно отозвать 20 702 автомобиля. В их числе минивэны Alphard, седаны Corolla и Auris, а также малолитражные Yaris. В Росстандарте уточнили, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года.

"Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии", — говорится в сообщении.После отзыва на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщили в ведомстве.

В середине мая Toyota отозвала 7,6 тыс. автомобилей. Тогда концерн отозвал машины марки Lexus и марки Toyota моделей Alphard и Hilux. Причиной отзыва был назван дефект подушек безопасности.​

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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