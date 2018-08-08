Toyota отозвала в России 20,7 тыс. машин из-за подушек безопасности

Японский автомобильный концерн Toyota отозвал более 20 тысяч машин четырех разных моделей из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
В ведомстве отметили, что концерн решил добровольно отозвать 20 702 автомобиля. В их числе минивэны Alphard, седаны Corolla и Auris, а также малолитражные Yaris. В Росстандарте уточнили, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года.
"Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии", — говорится в сообщении.После отзыва на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщили в ведомстве.
В середине мая Toyota отозвала 7,6 тыс. автомобилей. Тогда концерн отозвал машины марки Lexus и марки Toyota моделей Alphard и Hilux. Причиной отзыва был назван дефект подушек безопасности.
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