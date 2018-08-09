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"Украину создали, теперь нужно создать украинцев": афоризмы Леонида Кучмы

, ИА "Амител"
"Самый стабильный" президент Украины отмечает 9 августа свое 80-летие

Фото: news.pn

80-летний юбилей отмечает 9 августа второй президент Украины Леонид Данилович Кучма. Сегодня на Украине имя Кучмы многие вспоминают с ностальгией – при нем страна демонстрировала устойчивое развитие и не испытывала политических катаклизмов.

Однако, с другой стороны, нередко именно Леонида Даниловича обвиняют в том, что в годы его правления на Украине сложилась система олигархата и лавирования между Россией и Западом, что стало своеобразной бомбой замедленного действия и предпосылкой для всех последующих политических кризисов и социальных катастроф.

Так или иначе, в юбилей бывшего украинского лидера предлагаем вспомнить наиболее яркие высказывания этого политика, который был остроумен и остер на язык.

  • У нас после каждого гетмана обычно начиналась борьба за булаву, причем кровопролитная. Вот ничего и не выходило на Украине. Именно поэтому я в книге написал, будь на Украине в свое время свой царь или король, мы бы уже давно состоялись как государство;
  • Крым мы уже потеряли, и я считаю, что вернуть его уже нереально, ведь Россия пошла ва-банк. Для нее назад дороги нет. Она Крым уже никогда не отдаст;
  • Я посмотрел вместе с вами на "Украину без Кучмы", теперь я хочу вместе с вами посмотреть на "Украину без Ющенко";
  • Если бы энергию Юлии Владимировны — да в мирных целях, я думаю, что польза была бы для Украины. Но я вижу, что она мирных целей не видит, а никто не хочет ей подсказать;
  • Я на полном серьезе, хотя говорю, что доля шутки обязательно должна быть, я хотел выступить в роли объединительного человека. Объединительного человека, чтобы президент и премьер-министр объединились хотя бы против меня и забыли о своих склоках;
  • На протяжении последних лет президентства, начиная с прослушки из-под дивана, я находился под постоянным огнем. Сколько грязи на меня вылили, какая охота на ведьм началась после 2004 года! Вы представляете, какая каша заварится, если я решу пойти на президентские выборы, сколько помоев будет снова вылито;
  • Разве так уж неправы были люди, которые всё время говорили Януковичу: "Остановись, не торопись, подумай!"? Словами известной песни: "Куда ты держишь путь?". Юлия уже дважды "кидала" Ющенко. Кто мог дать гарантию, что следующим не станет Янукович;
  • Украину мы создали, а теперь нам нужно создать украинцев;
  • Ах, если бы эта женщина (Тимошенко) вела себя как женщина, а не как Везувий! Когда она говорит, ее рот всегда походит на жерло вулкана;
  • У страны нет уже времени, ведь мы ее растратили и потеряли ее тогда, когда надо было принимать кардинальные решения с Крымом, а мы все время ожидали, что победит здравый смысл. Он не победил;
  • Тимошенко никогда ни с кем не делилась, тем более властью;
  • Вот и задаешь себе вопрос: и кого же ты, Леонид Данилович, пустил в огород.
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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