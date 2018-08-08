Курс доллара вырос за день на 1,6 рубля, повторив апрельский максимум

Рубль упал к доллару до минимума с апреля 2018 года, следует из данных Мосбиржи. Это произошло на фоне публикации законопроекта об антироссийских санкциях США, сообщает РБК.
По данным на 20:00 по Барнаулу, курс доллара составил 65,05 рубля, показав рост более чем на 1,6 рубля за день. Накануне, 7 августа, торги закрылись на отметке 63,49 рубля. Последний раз курс доллара превышал 65 рублей 11 апреля текущего года. Если в ходе торгов сегодня курс доллара превысит 65,06 рубля, это будет уже максимум с 30 ноября 2016 года.
Биржевой курс евро также резко вырос, достигнув отметки в 75,17 рубля. Накануне, 7 августа, торги евро закрылись на отметке 73,65 рубля.
Ранее в среду, 8 августа, котировки Сбербанка на Московской бирже упали до минимума с апреля 2018 года. Как и четыре месяца назад, снижение произошло на фоне информации о новых санкциях США.
До этого стали известны детали нового законопроекта о санкциях США в отношении России, который содержит предложение наложить запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и "Промсвязьбанк".
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