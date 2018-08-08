Чемодан с телом женщины случайно обнаружили в московском парке

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела женщины в чемодане в Воронцовском парке в Москве. Об этом сказано на сайте Следственного комитета по столице.
Чемодан находился в непосредственной близости от детской площадки. Его заметили местные жители. При этом при визуальном осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружено.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления по Москве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. Расследование продолжается.
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