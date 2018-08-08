Михаил Меламед из Барнаула уже полгода комментирует футбольные матчи на двух главных телеканалах страны — "Матч" и "Первом". Совсем недавно он отработал несколько игр чемпионата мира по футболу в России, и его голос слышали миллионы болельщиков по всей стране. Amic.ru поговорил с Михаилом Меламедом, который, несмотря на успех в карьере, все равно приезжает в родной Барнаул, где прогуливается по новой набережной, посещает игры местного "Динамо" и встречается с друзьями.

- Уже полгода у тебя договор с каналом "Матч". Удалось ли привыкнуть к новому коллективу и работе?

- У меня еще период адаптации. Постепенно привыкаю к этому счастью. Не сказать, что я могу уже ко всем комментаторам в гости ходить, что я со всеми на короткой ноге, но с учетом работы на чемпионате мира получалось все больше и больше общаться с людьми.

- Сколько матчей за это время ты уже прокомментировал? Какой самый запоминающийся из них?

- Я не считал, но думаю, что порядка 40 матчей. Безусловно, самый памятный – – первый, когда мы с Виктором Гусевым работали на товарищеской встрече сборной России с Испанией. Именно тогда я впервые вышел в прямой эфир с большого стадиона. Ну а кроме этого, во многих матчах есть что-то, что запоминается. Особенно на играх чемпионата мира – на них действительно понимаешь, что самым прямым образом участвуешь в этом празднике.

- А как ты готовился к России и Испании? Читал статистику, заучивал какие-то фразы? Не было такого, когда вышел в эфир — все забыл и приходилось импровизировать?

- Михаил Меламед сейчас, с точки зрения подготовки к игре, и Михаил Меламед тогда — два разных человека. Я за это время много в чём поднаторел, понял, как и что нужно делать. Раньше подготовка занимала у меня два дня, а сейчас я в плотном режиме могу сделать это за 6 часов. Это пришло с практикой. Во-первых, опытные комментаторы мне многое подсказали: специальные сайты, которые очень помогают при подготовке. Там есть всё вплоть до статистики судей. Это упростило работу. Да и в принципе сам начинаешь оптимизировать все время какие-то детали.

- За эти полгода ты хоть раз общался с Тиной Канделаки?

- Нет, даже не видел ни разу.

- Есть ли у вас корпоративная этика, что можно или нельзя говорить? Не только в эфире, но и в социальных сетях. Например, критиковать Виталия Мутко, российский футбол или быть лояльным к властям.

- Тут корпоративная этика, безусловно, важна, но я бы даже сказал, что это человеческое воспитание. Когда знаешь человека, работаешь с ним, очень странно позволять себе говорить о нём плохое. Условно говоря, мы с тобой сейчас поговорили, а я вышел из кафе и написал бы в социальных сетях, что Слава Кондаков — самый ужасный журналист на свете. Это некрасиво по-человечески просто.

- То есть ни разу не было такого, чтобы тебя вызывали в кабинет к начальству и говорили: "Так, стоп, Миша, про это мы не говорим, про Навального не шутим, на это не намекаем"?

- Со мной – нет. Возможно, потому что я не веду какие-то топовые матчи сборной России по футболу. Меня часто спрашивают, кто мой любимый и, наоборот, нелюбимый комментатор. Я никогда отвечать на этот вопрос не буду, потому что это некрасиво. Особенно говорить об этом за глаза. Это просто человеческая этика.

- Виктор Гусев назвал тебя в эфире "фартовым" комментатором. Как ты относишься к тому, что болельщики приписывают комментаторам успехи или неудачи их любимой команды?

- Это же бред. Неужели сборная России проигрывает, потому что ее комментирует Виктор Гусев? Тут нужно понимать, что ты находишься всегда под канонадой из возмущенных людей. Не важно, как ты комментируешь. Когда ты радуешься за одну команду, когда она забивает гол, в это время болельщики пишут тебе "Зачем? Я топлю за другую". Каждый слышит то, что хочет слышать. Зачастую твои слова, доходя до человека, уже интерпретированы 500 раз. Ты говоришь в эфире абсолютный факт, что сборная России пропустила гол, и счет стал 0-3. Здесь нет никакого оценочного суждения, а человек уже додумал, что ты ее "похоронил". При этом ты всё-таки остаешься человеком, который имеет уникальную возможность объяснить человеку, что и как сейчас происходит на поле.

- А ты убиваешь болельщика в себе, когда комментируешь матч?

- Я вообще, кроме сборной России, никогда ни за одну команду в эфире болеть не буду. Понимаю, что в этот момент аудитория делится на тех, кто переживает за разные команды. На чемпионате мира, например, за Францию или Аргентину. Это две равноценные команды по своему имени, и непонятно, почему ты в этот момент должен переживать за одну из них. Остальные болельщики в такой ситуации оказываются немного униженными. Я считаю, что любой комментатор на два часа должен забыть о своих предпочтениях и быть нейтральным болельщиком, наслаждаясь футболом.

- Есть разные модели, когда в эфире один комментатор, когда они работают в паре или приглашают специального эксперта, например Леонида Слуцкого, во время чемпионата мира. Тебе какая модель нравится?

- Мне, конечно, больше всего нравится комментировать одному. Готовлюсь к эфиру очень скрупулезно, собираю много информации, и когда у меня есть отрезок в виде 90 минут, сам пишу свой сценарий кинофильма. В отличие от парного репортажа, ты не зависишь от собеседника. Там стараюсь подстроиться под коллегу. Не тяну одеяло на себя, а это значит, что твое личное может не пригодиться. Мне его не то, чтобы жалко, но там действительно много интересного. При этом работать одному, я считаю, опаснее и тяжелее, потому что в момент ошибки некому тебя подстраховать и подсказать. За эти полгода у меня было уже более десятка коллег по репортажу, и я могу сказать, что от каждого я хоть что-то почерпнул. Так что парная работа очень важна.

- Это справедливо? Ты — начинающий комментатор, и тебе еще не всегда доверяют вести эфир одному.

- Было бы странно, если бы меня сразу же посадили на передовые матчи в одиночку. Кроме того, с учетом специфики аудитории "Первого канала" парная работа оправдана. Нужно домохозяек и тех, кто футбол смотрит раз в год, погрузить в "обволакивающую" атмосферу игры: порой без статистики, тактики и прочих нюансов. А просто преподать футбол, чтобы понравилось. Мне кажется, два человека проще воспринимаются аудиторией, которая не погружена в тему. Есть диалог, смена голосов.

- Для меня комментатор — штучный товар и интимный одновременно. Когда наедине с телевизором, хочется мысленно говорить с комментатором, спорить или подсказывать ему. Именно он тот, кто задает настроение твоему просмотру. Бывали случаи, когда совершенно чумовой матч был испорчен тем, что комментатор не чувствовал игру. Театральных актеров в школе учат выбирать в зале одного зрителя и играть как бы для него конкретного. Ты кого представляешь, когда сидишь перед микрофоном?

- Чем больше я задумаюсь над тем, сколько человек меня слушают, тем больше начинается нервотрепка. Когда-то я комментировал матчи в компьютерной игре и понимал, что меня кроме соседей никто не слушает. Мне было спокойно. Когда был первый телеэфир, капал себе на мозги, что многомиллионная аудитория слушает – начал "грузиться" и меньше наслаждаться футболом. Поэтому сейчас я не особо думаю об этом. Людей, которые тебя слушают, может быть пять или 5 миллионов. Моя задача — интересно рассказать про игру. И не важно, сколько человек это слышат.

- Что чувствовал, когда Василий Конов пригласил тебя работать на "Первый канал" на чемпионат мира?

- Просто сидел дома. За две недели до начала домашнего чемпионата мира я был уже морально готов, что буду работать на матчах волонтером. Потом позвонил Василий и сказал, что у меня всего несколько дней на подготовку. Так как я уже был аккредитован как волонтер, то меня нужно было срочно переаккредитовывать. Когда в ноябре 2017 года мне позвонил Виктор Гусев и сказал, что я буду комментировать с ним матч сборной, прыгал от радости и орал. Здесь же у меня были сдержанные эмоции, потому что понимал, что необходимо начинать готовиться к работе.

- Что говорили тебе после матчей чемпионата мира твои коллеги?

- Как правило, хвалили, а критиковали мало. Но когда что-то было не так, конечно, мне говорили об этом. Формат Первого канала отличается от того же "Матча", где можно, к примеру, больше шутить. На "Первом" все строго, можно говорить только о футболе. Помню, мы с Кириллом Дементьевым прилетели в Калининград комментировать матч Швейцария – Сербия. Это был мой первый телеэфир, и, конечно, я сильно переживал, чтобы не подвести своего коллегу по репортажу. Кирилл Дементьев чувствовал, что я нервничаю, и успокаивал меня, призывал говорить в более расслабленной обстановке. Были ситуации, когда Василий Конов давал советы и наставлял. От Александра Кузмака всегда слушал интересные разборы своей работы.

- Многие любители футбола назвали лучшим комментатором чемпионата мира Леонида Слуцкого. Это связано с усталостью от профессиональных комментаторов, которые работают уже много лет?

- Леонид Слуцкий и в рядах комментаторов был таким сюрпризом. Все всегда знали, что он умный и интересный человек. Но никто не ожидал, что он может работать в формате полноценного комментатора. Дело в том, что он прекрасно сочетает глубинное понимание футбола и просто прекрасный слог. А по поводу комментаторов сложно сказать. Это, наверное, лучше у каждого отдельно спросить. Хотя понятно, что после крупных турниров нужно возвращаться на землю и работать среднестатистический футбол. Наверное, это не всегда легко. Это и мне теперь предстоит. Но у меня желания – вагон, мне ещё рано испытывать проблемы с мотивацией.

- Мне, например, Нобель Арустамян или Константин Генич нравятся как футбольные эксперты намного больше, чем комментаторы. Самому не хотелось бы, чтобы тебя стали воспринимать как эксперта, высказывать свою позицию?

- Для этого нужно, чтобы зрители тебя так воспринимали. Первое время присматриваются, что за непонятный человек пришел на эфир. Слушают, оценивают, интересно ли говорит, по делу ли. В этот момент важно оправдать ожидания. Нужно действительно быть экспертом, чтобы заслужить внимание и доверие зрителей. У меня было несколько приглашений в студию "Матч ТВ". Это невероятно интересно. Всю жизнь смотрел на это по телевизору, а теперь нахожусь внутри процесса – приятное ощущение.

- Сейчас многие стадионы, построенные к чемпионату мира, уже начали разваливаться или пустовать. Символично, что последние дни доживает клуб "Анжи", закрывается главная радиостанция о спорте в России. Тебе не обидно, что карета снова стала тыквой? Ведь домашний чемпионат мира показал, каким может быть футбол в России: с полными стадионами и красивыми городами.

- Я всегда говорил, что в России есть менталитет гостеприимства. Это же, как в быту в любой российской семье: в твоей квартире всегда может быть бардак, но когда приходят гости — она становится самой чистой и идеальной в мире. В нашей стране были гости целый месяц. Было все прекрасно, все блестело, но они разъехались, и появились вопросы. Но я не считаю, что это провал или фиаско, во всём этом можно разобраться. Чемпионат мира потащит за собой шлейф футбольного вовлечения всей страны. Все вопросы стадионов, где что-то было построено неправильно, я уверен, решаться.

- Будешь ли ты комментировать матчи чемпионата России в новом сезоне?

- Это большая привилегия. Чтобы ты понимал, на "Матч ТВ" привилегия работать не на чемпионате Англии или Испании, а на чемпионате России. Его смотрят больше всего, поэтому все топовые комментаторы распределяются на матчи заранее. Понятно, что такие игры, как "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" мне ещё, наверное, рановато комментировать. Но "Севилья" — "Валенсия", к примеру, я думаю, уже потяну.

- Многие критикуют "Матч ТВ", в частности, за то, что все главные игры тура чемпионата России они не показывают бесплатно. Я бы согласился с таким форматом, если бы государство не выделяло каналу по 8 миллиардов в год. Фактически, это деньги налогоплательщиков, я уже оплатил из своего кармана показ нашего футбола и не понимаю, почему должен платить еще. Как ты к этому относишься?

- Начнём с того, что я не эксперт в этом вопросе. Если честно, эти споры прошли мимо меня стороной. Могу лишь своё личное мнение высказать. Это случилось в конце прошлого сезона. Такая политика телеканала. Я знаю, что это нужно как-то отбивать огромные деньги, которые идут на покупку прав на телепоказ, оборудование, зарплаты и т.д. Новое руководство канала в лице Comedy-club production одни из тех, кто умеет делать деньги. Они видят траекторию, как это нужно делать. В любом случае, мы должны ровняться на лучших. Мы часто пеняем, что у нас футбол хуже, чем в Англии, но ведь там нет бесплатных матчей по телевидению.

- А ты заметил какие-то изменения в работе канала после прихода нового руководства?

- В студиях стали появляться совершенно другие люди. Если раньше там не было никого, кроме тренеров и экспертов, то сейчас там есть медийные персоны, юмористы, актеры. Это привлечение новой аудитории. Пришел на канал, например, Ростислав Хаит, и за ним пришли фанаты "Квартета И".

- Для людей, которые понимают в футболе, это не интересно смотреть.

- Для таких есть другие форматы. Например, экспертные программы вроде "8-16", где нет попсы и можно вникать в тактику, футбольные тонкости. Основные же программы стали более медийными.

- Самая красивая девушка на "Матч ТВ"?

- Очень сложный вопрос. Они же все как на подбор. Ну, пусть будет Мария Орзул, раз с ней был мой первый эфир в студии. А вообще, правда, все девушки на телеканале очень красивые.

- Как ты относишься к тому, что самый талантливый комментатор в стране — Василий Уткин — сейчас не работает ни на одном канале и делает свой контент в интернете?

- Для спорта, футбола и аудитории, конечно, это большой минус. Он величина и большая личность, его интересно слушать. Даже если он кому-то не нравится, глупо отрицать, что Василий Уткин один из лучших комментаторов в стране. Но если отсутствие его в телевизоре минус, то присутствие в интернете — несомненный плюс. Там нет никакой цензуры, и он может быть тем Василием Уткиным, которого все любят. Аудитория, таким образом, получает свои плюшки.

- Как комментаторы проводят свое время, как ты с ними общаешься?

- Я пока не до конца вхож в этот мир. Понемногу знакомлюсь, сближаюсь. Как раз на чемпионате мира начались какие-то совместные походы после футбола, разговоры об играх, в том числе обо мне, когда коллеги просили рассказать историю того, как я попал в Москву, на "Матч" и "Первый". У комментаторов очень теплые отношения. Понятно, что невозможно всем быть лучшими друзьями, но всегда приветливая и дружелюбная обстановка. Куда бы ты ни пришел — всегда жмут руку, дают совет. Это помогает морально влиться в процесс.

- Я узнал, что ты в своей жизни ни разу не пробовал алкогольные напитки. Как так получилось?

- Был период в старших классах, когда мои сверстники пробовали курить за школьными гаражами, покупали свою первую банку пива. Меня эти мероприятия обошли стороной. Потом у моих сверстников это стало заходить за грань разумного, и я понял, что мне это не нужно. Плюс постоянно занимался футболом, плаваньем, на это просто не было свободного времени. В студенческое время тоже были другие приоритеты, в КВН ушёл с головой, потом работа началась. В общем, алкогольный мир чужд для меня.

- Ты приезжаешь в Барнаул и с удовольствием со всеми общаешься, ходишь на стадион и комментируешь матчи местного "Динамо". Не боишься звездной болезни, и что забудешь про родной город?

- Нет, я воспитан по-другому. Я стараюсь помогать своим друзьям, с удовольствием встречаюсь с ребятами, когда приезжаю на Алтай. Больше трех месяцев без приезда в Барнаул у меня не получается. Я всегда очень скучаю по городу, потому что здесь живут мои родители, друзья и знакомые. Если бы не было ситуации, когда у нас в стране есть только одно место, где можно работать спортивным комментатором, я бы вообще из Барнаула не уехал. Меня все здесь устраивает, нашел бы чем заниматься и куда себя применить. Что касается "Динамо", то я считаю, что самая главная команда — за которую болеешь с детства. Какими бы ни были хорошими "Барселона", "Манчестер Юнайтед" или "Реал", самый главный клуб, с которого у тебя началась любовь к футболу, а это "Динамо-Барнаул".