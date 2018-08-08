Рогозин подарил Путину фотографии Крымского моста, сделанные из космоса

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подарил президенту Владимиру Путину альбом с фотографиями Крымского моста, сделанными со спутника. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Мы с апреля 2014 года проводили съемку Крымского моста, как он строился", — рассказал Рогозин. Путин поблагодарил главу "Роскосмоса" за подаренный фотоальбом. Рогозин отметил, что съемки проводились ежемесячно десятью спутниками. С этого времени они отсняли 240 маршрутов.
"Мы уже в ближайший месяц, до конца августа, начинаем проводить в федеральных округах вместе с губернаторами презентации новых возможностей "Роскосмоса" и нашей орбитальной группировки, которые нужно не только коммерциализировать, но и активным образом внедрять в народное хозяйство", — заявил Дмитрий Рогозин.
Ранее он пообещал конкурентам в космической отрасли серьезный бой. "Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе", — заявлял глава госкорпорации.
Крымский мост через Керченский пролив открыли для автомобильного движения 16 мая. Осенью на мосту планируют открыть движение для грузовиков.
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