Как известно, в краевом центре по решению суда закрыли Дворец Зрелищ и Спорта. В здании нашли множество нарушений норм пожарной безопасности. Молодые либерал-демократы сегодня вышли на пикеты под лозунгами: "Власть, спаси Дворец Спорта!" и "Не на те дворцы уходят деньги!".
"Дворец построили в 1966 году, но ни разу капитально не ремонтировали! Алтайский краевой союз организаций профсоюзов, владелец, долгие годы лишь "собирал сливки" с него, сдавая площади в аренду. ЛДПР на протяжении последних лет требовала передать здание на баланс края, но отпускать "дойную корову" не хотели. Вот вам итог", — высказал свою точку зрения глава молодежной организации ЛДПР в Алтайском крае Захар Торычев.
"Где тренироваться нашим хоккеистам? Альтернатива одна — "Динамо" на Жасминной. Городская власть еще в 2012 году хотела построить новый ледовый дворец на проспекте Сибирском, но проект заморозили, только зря разрушили стадион. Сегодня мы обращаемся к власти – решите, наконец, проблему Дворца Спорта! А пока у нас в крае, к сожалению, деньги тратятся на другие дворцы — чиновничьи хоромы да замки Пенсионных Фондов", – прокомментировал ситуацию г-н Торычев.
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