Собянин сдвинул начало учебного года в Москве на два дня из-за субботы

Московские школьники начнут учебный год не 1 сентября, в субботу, а на два дня позже, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее власти оставляли вопрос о дате проведения линеек на усмотрение школ.
"В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября, в понедельник <...>. Так что догуливайте теплые деньки на даче или в парках", — заявил глава города в интервью "Аргументам и Фактам". По словам Собянина, перенос начала учебного года связан с тем, что 1 сентября приходится на субботу, которая на протяжении последних нескольких лет считается в Москве неучебным днем.
Таким образом, мэр поставил точку в вопросе о дате проведения торжественных линеек в этом году. Ранее в департаменте образования Москвы выбор дня оставили на усмотрение администраций школ. Директор школы № 1535 Сергей Сехин высказал мнение, что правильным было бы проводить линейку в день начала занятий, а именно 3 сентября.
"Cовершенно очевидно, что логика дня знаний связана с первым учебным днем. Проведение праздника без следующих уроков, наверное, не вполне органично с точки зрения смысла Дня знаний. А проведение уроков в неурочный день [субботу] не совсем органично с точки зрения ученика. Педагогически правильно ориентироваться на ребят, для которых первый день в школе должен быть не только праздничным, а еще и учебным", — отметил Сехин.
Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина в своем интервью "Российской газете" ранее говорил, что власти предоставляют возможность и ученикам и учителям самим решить, чем заняться в субботу, 1 сентября. Он рассказал о мероприятиях, которые пройдут в городе в этот день, и отметил, что и без Дня знаний 1 сентября будет насыщено событиями.
"Еще раз отмечу, что суббота — это традиционно внешкольный день. И мы не планируем и директорам не рекомендуем нарушать сложившуюся в городе традицию. Соответствующее письмо директорам школ города уже мною подписано и направлено", — заявил Калина.
В 2017 году также обсуждался вопрос о переносе начала учебного года в ряде московских школ с 1 на 4 сентября из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрама. Но этот шаг в итоге в учебных заведениях не поддержали.
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