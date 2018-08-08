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Александр Головин получил травму и пропустит старт чемпионата Франции

, ИА "Амител"
Дебют полузащитника за "Монако" откладывается до сентября

Фото: 360tv.ru

Футболист сборной России Александр Головин, недавно перешедший из ЦСКА в "Монако", из-за травмы не сможет играть несколько недель. Пока он не провел за новый клуб ни одного матча.

Полузащитник повредил правую ногу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". В Twitter канала Mónaco Informativo разместили фотографию Головина, который передвигается на костылях. В сообщении говорится, что россиянин получил травму правой ноги, однако ее степень будет ясна только после того, как футболист пройдет детальное обследование.

"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов", — рассказал Головин российскому изданию. Футболист перешел в "Монако" 27 июля. Его контракт рассчитан на пять лет. Монегаски приобрели полузащитника у ЦСКА за €30 млн. Головин стал самым дорогим футболистом в истории России.

Пока россиянин не выступил за свой новый клуб ни в одном матче. 4 августа "Монако" в Китае провел матч за Суперкубок Франции против ПСЖ, однако Головин эту игру пропустил, как и несколько других основных игроков клуба. "Монако" проиграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4.

Россиянин должен был дебютировать в составе "Монако" 11 августа, когда монегаски проведут матч первого тура чемпионата Франции против "Нанта" в гостях. В ближайшие четыре недели монегаски в чемпионате сыграют также против "Лилля", "Бордо" и "Марселя".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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