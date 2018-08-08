Александр Головин получил травму и пропустит старт чемпионата Франции

Футболист сборной России Александр Головин, недавно перешедший из ЦСКА в "Монако", из-за травмы не сможет играть несколько недель. Пока он не провел за новый клуб ни одного матча.
Полузащитник повредил правую ногу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". В Twitter канала Mónaco Informativo разместили фотографию Головина, который передвигается на костылях. В сообщении говорится, что россиянин получил травму правой ноги, однако ее степень будет ясна только после того, как футболист пройдет детальное обследование.
Mauvaise nouvelle pour Monaco suite à la blessure de Golovin, il devrait passer des tests dans les prochaines heures pour évaluer la gravité de la blessure.— Daily Fútbol 🇫🇷⭐️ (@dailyfutbolfr) 8 августа 2018 г.
📸 (@Monaco_Info_) pic.twitter.com/Nokq1xCTHA
"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов", — рассказал Головин российскому изданию. Футболист перешел в "Монако" 27 июля. Его контракт рассчитан на пять лет. Монегаски приобрели полузащитника у ЦСКА за €30 млн. Головин стал самым дорогим футболистом в истории России.
Пока россиянин не выступил за свой новый клуб ни в одном матче. 4 августа "Монако" в Китае провел матч за Суперкубок Франции против ПСЖ, однако Головин эту игру пропустил, как и несколько других основных игроков клуба. "Монако" проиграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:4.
Россиянин должен был дебютировать в составе "Монако" 11 августа, когда монегаски проведут матч первого тура чемпионата Франции против "Нанта" в гостях. В ближайшие четыре недели монегаски в чемпионате сыграют также против "Лилля", "Бордо" и "Марселя".
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