За последние четыре года объем перевозки из сибирских городов на курорты Черного моря – в Сочи, Анапу и Симферополь – сначала сравнялся, а затем стал больше, чем заявленные операторами региональные чартерные программы в Турцию. Местный турбизнес отмечает, что в 2018 году спрос на российские направления расти перестал и даже немного просел.
В Новосибирске самый серьезный скачок произошел в 2015 году. Тогда Сочи в этом городе относительно 2014 года прибавил 104%, Симферополь – 437%, Анапа – 32%. До 2014 года эти направления хоть и присутствовали в региональных расписаниях, но лидерами летнего отдыха сибиряков не были. Напротив, интерес к ним год от года снижался, прежде всего – из-за существенно более высокой стоимости отдыха по сравнению с зарубежными курортами. Но после скачка курса валют в 2014 году ситуация стала меняться, вспоминает Rata-news.
С 2015 года совокупный пассажиропоток по всем трем направлениям еще увеличился. Правда, в 2017-м совсем небольшую прибавку удалось сохранить только благодаря Сочи – Анапа и Симферополь показатели снизили. В 2018 году начал терять и Сочи: за январь-июнь 2017-го по этому направлению было перевезено чуть более 35 тысяч пассажиров, а в этом году за тот же период – чуть более 27 тысяч.
Эксперты, впрочем, не видят в происходящем ничего пугающего. Напротив, считают, что спрос на направление приходит к "норме", соответствующей реальным потребностям рынка. В прошлые годы он был несколько подогрет под влиянием различных факторов, в том числе отсутствием Турции. Поэтому сегодняшний откат закономерен.
Перевозка по всем трем направлениям, помимо Новосибирска, осуществляется также из Красноярска, Омска, Томска, Барнаула и Новокузнецка. В расписании аэропорта Кемерово есть рейсы в Сочи и Симферополь, Иркутска – в Сочи и Анапу.
"Спрос очень низкий, в приоритете Турция, – говорит руководитель офиса "Пегас Новосибирск" Марина Безрядина. – Максимальных усилий для продвижения пакетных туров в Сочи или Крым мы не прикладываем, для нас это как дополнительная опция. Регулярка NordWind при этом летает из Барнаула, Омска и Томска, рейсы загружены полностью – в основном самостоятельными туристами".
Представители регионального турбизнеса говорят, что сделать выбор в пользу курортов Краснодарского края или Крыма туристам часто мешает стоимость регулярного перелета. В сезон цены доходят до 50 тыс. рублей. "Вместе с размещением Крым получается довольно дорогим, тем более что там не особо распространено "все включено", поэтому надо учитывать еще траты на месте, – говорит директор новосибирской компании "Глобус-тур" Елена Лукьянова. – В Сочи же всегда в сезон недешево".
Решая, где отдохнуть, туристы смотрят на соотношение цена-качество и чаще всего берут зарубежные туры. "Когда сравнивают отели с питанием "все включено", другие плюсы и минусы, то выбирают Турцию", – отметила директор новосибирского агентства "Белка-ТВ" Елена Якименко.
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Например, по Новосибирску расклад такой: на конец августа пакет на 8 ночей в Турцию с перелетом, двухместным размещением и all inclusive стоит от 43 тысяч рублей на человека. На аналогичные даты авиабилет в Сочи обойдется от 34 тысяч без багажа, в Симферополь – от 44 тысяч без багажа.
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