Почти 30% всех иностранных телеканалов не будут работать в Казахстане, так как не смогли открыть в стране свои представительства, как требует новое законодательство страны.
В Казахстане у 28% иностранных телеканалов были отозваны свидетельства о постановке на учет, сообщает на своем сайте Министерство информации и коммуникаций республики. В 2017 году в Казахстане был принят закон, который обязал все иностранные телеканалы и радиостанции в течение шести месяцев зарегистрировать на территории республики юрлицо или провести регистрацию своего филиала.
Закон вступил в силу 9 января 2018 года, а 9 июля истек срок, предоставленный иностранным СМИ на регистрацию юрлиц в Казахстане. В итоге только 219 каналов из 307 поставленных на учет открыли свои представительства в Казахстане, а 88 не открыли. В связи с этим их ретрансляция была прекращена.
Среди телеканалов, прекративших вещание, есть и российские. Это "НТВ-Плюс 3D", "Спас", "Дождь", "Бридж ТВ", Russia Today TV, "Бойцовский клуб" и другие. Из иностранных телеканалов вещание в Казахстане прекратили Sky News, Fox News Channel, Bloomberg Television, France 24, CNBC и др.
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