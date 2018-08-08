Археологи нашли в Подмосковье 400-летний клад с серебряными монетами

Ученые обнаружили в Павлово-Посадском районе Московской области глиняную кубышку с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Она помогла раскрыть некоторые любопытные детали из истории экономики Российского государства времен последних Рюриковичей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН сообщает "РИА Новости".
"Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Ни одна монета не была утрачена, так как они были обнаружены там, где 400 лет назад их закопал хозяин", – рассказывает Ася Энговатова, заместитель директора Института археологии РАН в Москве.
Подмосковная экспедиция института нашла глиняный сосуд с шестью сотнями серебряных монет во время раскопок, которые проводились перед постройкой одной из дорог в Павлово-Посадском районе. Некогда там располагалась деревня, что говорит о крестьянском происхождении клада.
Как полагают исследователи, поселение на этом месте существовало с домонгольских времен и вплоть до XIX века. Довольно крупное селище площадью в несколько тысяч квадратных метров открыли в 2015 году во время историко-культурной экспертизы перед строительством скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань.
Как отмечают ученые, почти 98% монет, найденных в кубышке, относятся к царствованию Бориса Годунова (1598–1605). Это говорит о том, что клад закопали в самом начале XVII века, в 1601–1603 годах, незадолго до Смутного времени.
Нетронутость находки позволяет реконструировать полную картину жизни этого поселения и отчасти – хозяина клада. Уже сейчас понятно, что по крестьянским меркам он был человеком состоятельным: клад был закопан во дворе, где находился ледник с каменной обкладкой стен, а рядом стоял большой жилой дом.
Всего археологи нашли 6 рублей 23 копейки. По тем временам это была довольно большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь и корову.
Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции – например, продажи урожая. Так, в 1602‒1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен и разжился большим количеством новых, только что отчеканенных монет.
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