В первом полугодии 2018 года судебные приставы ограничили выезд за пределы страны почти трем миллионам должников — больше, чем за весь позапрошлый год. За шесть месяцев было взыскано более 321 млрд рублей долгов, при этом неплательщиков дорожных штрафов стало меньше: с них приставы взыскали более 6 млрд рублей— примерно столько же властям удалось принудительно выбить долгов по алиментам.
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отчитались о своей работе за первое полугодие 2018 года. Как сообщили в службе, за это время приставы вынесли рекордное число постановлений о временном ограничении должников в праве выезда из РФ, запретив покидать Россию около 2,7 млн граждан. В ФССП констатируют, что это больше, чем за весь 2016 год, когда было вынесено 2,3 млн аналогичных постановлений. При этом, очевидно, по итогам текущего года может быть побит и прошлогодний рекорд, когда подобные санкции были наложены на 3,4 млн злостных неплательщиков, предполагает "Коммерсант".
Судя по статистике приставов, эта мера считается крайне действенной: во всяком случае за прошедшие полгода должники с ограничением выезда погасили задолженность на сумму в 31 млрд рублей (тогда как за весь 2017 год с них удалось взыскать 30 млрд рублей). От продажи имущества должников, к примеру, ФССП удалось выручить за полгода лишь 5,2 млрд рублей. Отметим, что по состоянию на 1 июля 2018 года в списках службы числилось 2,5 млн невыездных граждан. Всего за полгода с неплательщиков было взыскано более 321 млрд рублей.
В ФССП также отметили, что 306 тысяч человек были временно ограничены в правах на управление автомобилями, что позволило взыскать с них 1,7 млрд рублей. При этом в службе заметили, что неплательщиков дорожных штрафов стало меньше, во всяком случае из ГИБДД прислали почти на 3 млн постановлений о взысканиях меньше, чем за тот же прошлогодний период. В результате с должников было взыскано 6,2 млрд рублей дорожных штрафов. Примерно столько же — 6,5 млрд рублей — удалось взыскать со злостных неплательщиков алиментов.
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