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Премию "Оскар" сократят до 3-х часов и добавят новую номинацию

, ИА "Амител"
Следующая церемония пройдет 24 февраля 2019 года

Фото: politeka.net

Академия киноискусств США создаст новую номинацию на "Оскар". Награда будет введена для выдающихся популярных фильмов, сообщает совет управляющих академии. Кроме того, телетрансляция церемонии вручения "Оскара" будет сокращена до трех часов.

Организатор кинопремии "Оскар" — Американская академия кинематографических искусств и наук — решила создать новую категорию для награды. Она будет называться "выдающийся популярный фильм", об этом говорится в письме академии, которое опубликовал журнал Vanity Fair.

В последний раз о новой номинации кинопремии было объявлено в 2001 году. Тогда члены академии приняли решение вручать награду за лучший анимационный фильм. В 2002 году первым полнометражным мультфильмом, получившим премию, стал "Шрек".

Vanity Fair в своей статье называет решение академии огромным шагом, который может смягчить критику в адрес организаторов премии за то, что они отстают от популярной культуры и из-за этого теряют зрителей церемонии. В 2017 году телерейтинг 90-й, юбилейной, церемонии вручения премии "Оскар" оказался самым низким за всю историю: шоу впервые посмотрели меньше 30 млн человек — было 26,5 млн, на 20% меньше, чем в 2016-м.​

Американский президент Дональд Трамп объяснил такой результат тем, что "у нас больше не осталось звезд, кроме вашего президента", добавив, что это шутка. Самый высокий рейтинг церемонии был зафиксирован в 1998 году.

В письме указаны еще два изменения, касающиеся премии. Телетрансляция вручения "Оскара" будет сокращена до трех часов, что, как отмечают члены академии, сделает ее более доступной для зрителей по всему миру. Некоторые из 24 наград будут вручены во время коммерческих перерывов в телевизионной церемонии.Также сообщается о переносе 92-й по счету церемонии с 23 февраля на 9 февраля 2020 года. Церемония 2019 года состоится, как и было объявлено ранее, 24 февраля.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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