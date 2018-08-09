Московский "Спартак" упустил преимущество в два мяча в Лиге Чемпионов

Футбольный "Спартак" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов на выезде проиграл греческому клубу ПАОК (2:3).
Красно-белые вели со счетом 2:0 после голов Ивелина Попова и Квинси Промеса. Но еще до перерыва хозяева отыгрались и вышли вперед, забив три мяча за 15 минут. При этом на 71-й минуте Промес не забил пенальти, информирует "Спорт-Экспресс".
Больше очевидных моментов для взятия ворот москвичи до конца матча так и не создали. Ответная игра пройдет в российской столице во вторник, 14 августа. Отметим, что перед матчем в Салониках группа российских журналистов подверглась нападению со стороны агрессивных поклонников греческого клуба.
Если "Спартак" по итогам двухматчевого противостояния пройдет греков, в следующем раунде он сыграет с победителем пары "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция). Первая игра осталась за португальцами — 1:0. Успех в этой дуэли (если, конечно, будет обыгран ПАОК) гарантирует москвичам место в групповом раунде Лиги Чемпионов.
Неудача на любом этапе отборочных раундов приведет "Спартак" в групповой турнир второго по значимости европейского клубного турнира – Лигу Европы.
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