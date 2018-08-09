Армия обороны Израиля начала наносить удары в среду по террористическим объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел города Сдерот, в результате которого ранения получили двое израильтян, сообщили военные в распространенном коммюнике.
"Армия в настоящее время наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа", — указали военные в распространенном коммюнике.
Ранее в среду палестинские радикалы из сектора Газа выпустили восемь ракет по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По последним данным полиции, по меньшей мере четыре ракеты разорвались на территории израильского города Сдерот, расположенного вплотную к сектору Газа. В результате обстрела ранения получили двое израильтян, пишет ТАСС.
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